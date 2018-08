Jak stosować split payment

Jak stosować split payment Podatnicy, dokonując płatności za faktury od 1 lipca 2018 r., mogą skorzystać ze split payment, czyli systemu podzielonej płatności. 1. Co to jest split payment Split payment, czyli system podzielonej płatności, polega na rozdzieleniu płatności za fakturę. Odrębnie regulowana jest kwota netto, a osobno podatek na rachunek VAT. Banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe zostały zobowiązane z urzędu do założenia rachunków VAT każdemu podatnikowi, który posiada rachunek rozliczeniowy. Nie trzeba składać wniosków w tej sprawie. Rachunki VAT są prowadzone bezpłatnie. Zapłata sprzedawcy za fakturę przy użyciu split payment 2. Jak korzystać ze split payment ● Korzystanie ze split payment jest dobrowolne. Ale zdaniem MF strony mogą zastrzec w umowie, że nabywca nie będzie korzystać ze split payment. ● Aby skorzystać ze split payment, nabywca musi dysponować fakturą. Nie można dokonać podzielonej płatności, gdy sprzedawca nie wystawił faktury. ● Split payment dotyczy tylko płatności za faktury w złotych polskich. ● Ze split payment mogą korzystać tylko podatnicy, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą. ● Split payment może być stosowany również do częściowych płatności. Do zapłaty na rachunek VAT służy specjalny komunikat przelewu, udostępniany każdemu podatnikowi przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. W komunikacie przelewu trzeba zawrzeć następujące informacje: ● kwotę odpowiadającą całości albo części VAT wynikającego z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności, ● kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto, ● numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, ● numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub NIP nabywcy w przypadku zwrotu VAT po wystawieniu faktury korygującej. 3. Jakie korzyści daje stosowanie split payment Podatnicy, którzy będą stosowali system podzielonej płatności, mogą uniknąć wielu sankcji przewidzianych w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej. Korzyści ze stosowania split payment Lp. Rodzaj sankcji,

które nie będą

stosowane Warunki niezastosowania sankcji Przypadki, gdy sankcja jest stosowana mimo spełnienia warunków 1. Odpowiedzialność solidarna Podatnik nie poniesie solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą towarów z zał. nr 13 do ustawy do wysokości kwoty VAT zapłaconej z zastosowaniem split payment Wymienione sankcje są stosowane do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem split payment: 1) została wystawiona przez podmiot nieistniejący; 2) stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; 3) podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością; 4) potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego 2. Dodatkowe zobowiązanie Podatnikowi nie zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie do wysokości kwoty VAT zapłaconej z zastosowaniem split payment 3. Podwyższone odsetki Podatnik nie będzie płacił podwyższonych odsetek za okres rozliczeniowy, za który: ● w złożonej deklaracji VAT-7/ /VAT-7K wykaże kwotę podatku naliczonego wynikającą w co najmniej 95 z otrzymanych przez niego faktur, zapłaconych z zastosowaniem split payment; ● zaległości nie przekroczą dwukrotności kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej Podatnicy, którzy będą w całości płacić VAT do urzędu skarbowego przed terminem płatności z rachunku VAT, obniżą kwotę do wpłaty. Kwota, o jaką będzie można obniżyć VAT do wpłaty, ustalimy według wzoru: gdzie: S - to kwota, o jaką można obniżyć zobowiązanie; Z - to kwota zobowiązania; r - to stopa referencyjna NBP obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku; n - to liczba dni od dnia, w którym obciążono rachunek, dla którego jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem. 4. Jak można dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT Podatnicy VAT nie mogą swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. To, jakie środki mogą być przelane na rachunek VAT i na co mogą być przeznaczone, reguluje art. 62b Prawa bankowego (zob. tabela). Tabela. Sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT Przypadki, gdy rachunek VAT może być obciążony Przypadki, gdy rachunek VAT może być zasilony 1 2 Dokonanie płatności przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT Zapłata kwoty odpowiadającej kwocie VAT, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT (podzielona płatność) Dokonanie zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie VAT, w przypadkach korekty zmniejszającej podatek, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług przy użyciu komunikatu przelewu Wpłata przy użyciu komunikatu przelewu kwoty VAT przez podatnika płatnikowi z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa Wpłata VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego na rachunek urzędu skarbowego Przekazanie środków z innego rachunku VAT posiadacza tego rachunku prowadzonego w tym samym banku Wpłata VAT przy użyciu komunikatu przelewu przez podatnika na rzecz płatnika, który w jego imieniu rozlicza VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa Zwrot przy użyciu komunikatu przelewu kwoty VAT wynikającego z wystawionej przez sprzedawcę faktury korygującej "in minus" Przekazanie przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który: a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność Zwrot przy użyciu komunikatu przelewu, przez urząd skarbowy, różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy o VAT Zwrot przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu tego komunikatu Przekazanie środków przy użyciu komunikatu przelewu na inny rachunek VAT posiadacza tego rachunku, prowadzony w tym samym banku Przekazanie środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o postanowieniu, którym wyrazi zgodę na inne przeznaczenie środków Przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT jest prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT Aby móc przelać środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, konieczna jest zgoda naczelnika urzędu skarbowego wydana na nasz wniosek. Na rozpatrzenie wniosku i wydanie postanowienia naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Podstawa prawna: art. 108a-108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650