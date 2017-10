Potwierdzenie sald należności – krok po kroku

Potwierdzenie sald należności – krok po kroku Przedmiotem inwentaryzacji na koniec każdego roku obrotowego są m.in. nieuregulowane na dzień bilansowy rozrachunki między jednostką a jej kontrahentami. Inwentaryzacja rozrachunków następuje – co do zasady – drogą uzgodnienia salda z kontrahentem, a więc uzyskania od kontrahenta potwierdzenia, że uznaje saldo (kwotę wymagającą zapłaty). 1. Zasady inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia salda ZASADA 1. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia salda Dowolny dzień w okresie ostatniego kwartału roku obrotowego, do 15. dnia następnego roku (tj. od 1 października do 15 stycznia roku następnego). ZASADA 2. Inicjatywa uzgodnienia rozrachunków Z inicjatywą uzgodnienia rozrachunków, w myśl ustawy o rachunkowości, występuje zawsze wierzyciel (a więc jednostka, która ma należność). Prawo bilansowe nie nakłada obowiązku występowania przez dłużnika z inicjatywą inwentaryzowania sald zobowiązań, ale i nie zabrania dłużnikowi występować o potwierdzenie wysokości długu. ZASADA 3. Należności, które nie podlegają inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda Inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda nie podlegają: ● należności sporne i wątpliwe, ● rozrachunki z tytułów publicznoprawnych, ● należności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ● należności od kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale nie prowadzą ksiąg rachunkowych. 2. Przykładowe pismo wysyłane przez wierzyciela o potwierdzenie zgodności salda należności 3. Najczęściej występujące wątpliwości i problemy dotyczące potwierdzenia sald należności Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową? Tak. Ustawa nie zabrania potwierdzania salda drogą e-mailową. Wiarygodność zawartych w potwierdzeniu salda informacji wzrasta, gdy jest ono zaopatrzone w bezpieczny podpis elektroniczny odpowiedniej osoby z firmy kontrahenta. Czy potwierdzać salda zerowe? Tak/Nie.Jeżeli jednostka posiada kontrahentów, z którymi prowadzone są liczne transakcje generujące znaczne obroty, wskazane jest dokonanie potwierdzenia salda zerowego. Wówczas jednostka ma pewność, że nie ominęła w trakcie inwentaryzacji istotnego aktywu, który nie istnieje jedynie ze względu na popełniony błąd w księgach rachunkowych. W innych przypadkach z reguły nie występuje się o potwierdzenie salda zerowego. Czy możliwe jest „milczące" potwierdzenie salda („milcząca" akceptacja salda)? Nie. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje tzw. milczących potwierdzeń sald (zwanych także czasem milczącą akceptacją salda). Oznacza to, że nawet w sytuacji gdy w potwierdzeniu salda znalazła się informacja, że w przypadku nieotrzymania od kontrahenta potwierdzenia w ciągu np. 30 dni wierzyciel uznaje saldo za zgodne, to zapis taki nie jest skuteczny. Czy saldo należności wysłane do potwierdzenia powinno uwzględniać również odsetki za zwłokę w zapłacie i kary umowne? Tak, jeśli wierzyciel nie zamierza odstąpić od ich wyegzekwowania. Czy potwierdzenie salda przez kontrahenta oznacza, że od należności nie trzeba dokonywać odpisów aktualizujących? Nie. Potwierdzenie sald przez kontrahenta nie daje żadnej pewności, że należności zostaną zapłacone. Dlatego też, jeśli są to należności wątpliwe, należy na nie utworzyć odpisy aktualizujące. Czy termin inwentaryzacji będzie dotrzymany, jeśli potwierdzenie salda wpływa do jednostki

po 15 stycznia? Tak. Jednostka może wysyłać potwierdzenia salda należności na dowolny dzień przypadający od 1 października do 15 stycznia. Zatem oczywiste jest, że potwierdzenie salda może wpłynąć po 15 stycznia. Graniczną datą dla uzyskania potwierdzeń sald jest 85. dzień po dniu bilansowym.